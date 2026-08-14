Diyarbakır'da yolcu minibüsü kaza yaptı. İki ölü, altı yaralı
14.08.2026 10:18
Diyarbakır'da yolcu minibüsü, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada iki kişi öldü, altı kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, altı kişi ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Çınar karayolu, kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
İKİ KİŞİ ÖLDÜ, ALTI KİŞİ YARALANDI
İ.U. yönetimindeki 47 AAP 392 plakalı yolcu minibüsü, aynı yöne giden N.B.'nin kullandığı kavun yüklü 21 EB 189 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan iki kişi yaşamını yitirirken, altı kişi yaralandı.
Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.