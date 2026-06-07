Diyarbakırlı ressam İrem'in büyük başarısı. ABD'den kabul aldı ama gidemiyor

Ailesiyle birlikte Aydın’da yaşayan 19 yaşındaki Diyarbakırlı İrem Karabaş, geçen yıl Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nden başarı belgeleriyle mezun oldu. IELTS (Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı), sınavından da başarı elde eden İrem, Amerika Birleşik Devletleri’nden Chicago Sanat Enstitüsü Yüksekokulu ile Maryland Sanat Enstitüsü Yüksekokulu’ndan burs aldı. Ancak her iki okulun verdiği burs da İrem’in eğitim ücretinin tamamını karşılamadı.

Bu iki okul arasında tercihini Chicago Sanat Enstitüsü Yüksekokulu’ndan yana kullanan İrem’in yıllık 36 bin dolara ihtiyacı var.