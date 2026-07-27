Dodurga karpuzu tezgaha indi. 5 dönümlük araziden 6 ton rekolte

Karpuzun ardından temmuz ayı sonunda kavun hasadına da başlayacaklarını dile getiren üretici Tay, bölgedeki hava şartlarının üretimi zorlaştırdığını söyledi. Haziran ayında etkili olan dolu yağışının rekolteyi vurduğunu belirten Tay, "Dolu yağışı hem kavun hem karpuzda leke oluşturdu. Görüntüsü bozulan ürünleri pazara gönderemiyoruz, zararlı olanları ayırıp tarlada bırakıyoruz. Yaklaşık yüzde 30 oranında ürün kaybımız oluştu. Doğal afetler üreticiyi her geçen yıl daha fazla zorluyor" dedi.

Girdi maliyetlerindeki artışın da bel bükmeye devam ettiğini vurgulayan Tay, "Nisan ayında fidelerin tanesini 76 liradan aldık. Sulama, gübre, ilaç, mazot ve işçilik giderleri eklenince üretim çok maliyetli hale geliyor. Karpuzu tarladan kilogramı 8 TL’den, kavunu ise 30 TL seviyesinde satıyoruz" diye konuştu.