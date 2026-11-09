Doğada kendiliğinden yetişiyor, dağlardan toplanıyor. Kalp dostu tansiyon düşmanı

Sonbahara özgü meyvelerden biri olan alıç , hem taze olarak tüketiliyor hem de meyve suyu ve sirke yapımında değerlendiriliyor.

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde alıç toplayan vatandaşlar, dağlardan topladıkları alıçları evlerinde özenle işliyor. Toplanan meyveler kimi evlerde geleneksel yöntemlerle sirkeye dönüştürülüyor, kimi evlerde ise meyve suyu yapımında kullanılıyor.