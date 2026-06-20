Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 12 bin TL'ye satılıyor
20.06.2026 09:30
Sivas’ta doğada yetişen kenger bitkisinin kök kısmındaki özden elde edilen kenger sakızının kilosu, 12 bin TL'ye satılıyor.
Kenger sakızı, ilkbahar aylarında doğada yetişen kenger bitkisinin kökünde bulunan beyaz süt kıvamındaki özden elde ediliyor.
Sakız, hem zahmetli üretim süreci hem de sağlık açısından taşıdığı faydalarıyla dikkat çekiyor.
Doğal yöntemlerle çıkarılan kenger sakızının diş sağlığını desteklediği, yüz felci geçiren bireylerde kas hareketlerini artırdığı, kulak intihabının atılmasında yardımcı olduğu, mide ağrılarını ve şişkinliği hafiflettiği, ayrıca migren üzerinde olumlu etkiler gösterdiği biliniyor.
Toplayan kişi sayısının az olması ve toplama aşamasının zor olmasından dolayı yüksek fiyattan satışa sunulan kenger sakızı, vatandaşların dikkatini çekiyor.
Kenger sakızının elde edilmesinin oldukça zahmetli olduğunu ifade eden Aktar Muhammet Emin Gülle, “Kenger sakızı midenin suyunu emer, diş etlerine faydalıdır, kulaktaki enfeksiyonu atar ve yüz felcini önler. En çok Da yüz felcine faydası vardır. Kilosu fiyat olarak şu anda 10-12 bin TL arasında, kalitesine göre değişiyor." dedi.
Gülle, “Altın fiyatlarıyla yarışıyor. Tanesini 30 TL’den satıyoruz. Yeni sezonda da ortalama 50 TL olacak. Şu anda o fiyattan satanlar var. Bu sakızın toplaması çok zahmetli bir iş. Işkın otu var. O otu toplayıp kesersiniz, suyu süt gibi akar. Onu temiz bir taşın üzerine akıtırlar, ertesi gün gidip o taşın üstündeki suyu yuvarlayarak bu hale getirirsiniz ve sakız şeklini alır." ifadesini kullandı.
"KİMSE UĞRAŞMAK İSTEMİYOR"
Muhammet Emin Gülle, bunun çok zahmetli bir iş olduğunu, kimsenin uğraşmak istemediğini ve her sene bu sakızı yapanların sayısının azaldığını kayda geçirdi.
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