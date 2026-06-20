Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 12 bin TL'ye satılıyor

Gülle, “Altın fiyatlarıyla yarışıyor. Tanesini 30 TL’den satıyoruz. Yeni sezonda da ortalama 50 TL olacak. Şu anda o fiyattan satanlar var. Bu sakızın toplaması çok zahmetli bir iş. Işkın otu var. O otu toplayıp kesersiniz, suyu süt gibi akar. Onu temiz bir taşın üzerine akıtırlar, ertesi gün gidip o taşın üstündeki suyu yuvarlayarak bu hale getirirsiniz ve sakız şeklini alır." ifadesini kullandı.