Doğada kendiliğinden yetişiyor, köy halkı yufkayla birlikte yiyor
01.06.2026 11:48
Yozgat'ta kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen madımak otu toplama mesaisi devam ediyor.
Yozgat'ın merkezinde ve köylerinde mevsimin yağışlı geçmesiyle birlikte tazelenen madımak, vatandaşlar tarafından sabahın erken saatlerinde arazilere çıkılarak toplanıyor. Kimi günlük tüketim için madımak toplarken, kimi de kış aylarında tüketmek üzere konserve hazırlıyor.
Ankara'dan Büyükincirli köyüne gelen Yalçın Kaygusuz, madımak toplamanın kendileri için adeta bir gelenek olduğunu belirtti.
Madımak otunu yufka ekmekle birlikte tükettiklerini anlatan Kaygusuz, "Ailece oturur yeriz. Bazıları konservesini yapar, kurutur ama biz o kadar toplayamıyoruz." dedi.
Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesi'nde madımak toplayan Tülay Durak ise madımağın zahmetli ancak oldukça lezzetli bir yemek olduğunu dile getirdi.
"TOPLAMASI ÇOK UĞRAŞTIRICI"
Durak, “Mart ayının sonlarında çıkar. Tüm köy halkı buradan toplar. Temizler, ayıklar, yuvarlak tahtanın üzerinde satırla ince ince kıyarız. Sarımsağını, tereyağını, pastırmasını ekleriz, pişirir yeriz. Salça konmaz buna. Ispanak gibi bir şey ama çok lezzetli.” ifadelerini kullandı.
Durak, "Bir gün akşama kadar iki üç kilo ancak toplanır. Hem toplaması hem temizlemesi çok uğraştırıcı." şeklinde konuştu.
