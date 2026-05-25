Doğada kendiliğinden yetişiyor, toplamak için akın ettiler. Şifasını bilmeyen yok

Toplanan bitkiler, kadınlar tarafından temizlendikten sonra gölgede kurutuluyor. Kurutulan otlar kış aylarında çorba, ev yemeği ve hamur işlerinde baharat olarak kullanılırken, özellikle yarpuz ve ısırgan otu şifalı çay olarak tüketiliyor. Sarı çiçek ise yemeklerde tat ve renk vermesinin yanı sıra geleneksel çorbaların ana malzemeleri arasında yer alıyor.