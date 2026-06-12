Doğadan toplayıp ek gelir için marketlere satıyorlar: Kilosu 500 liradan başlıyor
12.06.2026 09:59
Meşe ormanlarında yetişen mantar, vatandaşın ek gelir kapısı oldu.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin 400 rakımlı Resuluşağı, Ancar ve Aliçeri mahalleleri kırsalındaki meşe ormanlarında yetişen meşe mantarı, hem sofraları süslüyor hem de vatandaşlara gelir kapısı oluyor.
Sabahın erken saatlerinde ellerine aldıkları sopalarla meşe ağaçlarının arasında mantar arayan vatandaşlar, saatler süren arayışın ardından topladıkları mantarları kimi zaman evlerinde tüketirken, kimi zaman da marketlere satarak kazanç elde ediyor.
Bölgede toplanan meşe mantarının kilosu ise kalitesine göre 500 ile bin TL arasında alıcı buluyor.
FİYATI 500 LİRADAN BAŞLIYOR
Resuluşağı Mahallesi sakinlerinden Eyüp Toydaş, mantar sezonunun verimli geçtiğini belirterek, "Meşe mantarlarını toplayıp marketlere satıyoruz. Fiyatlar 500 ile 700 lira arasında değişiyor." dedi.
Birkaç günde 30-40 kilograma kadar mantar topladıklarını anlatan Toydaş, "Bölgede çok sayıda kişi bu işle uğraşıyor. Topladığımız mantarların zehirli olduğuna hiç rastlamadık. Hem tüketiyoruz hem de satarak gelir elde ediyoruz." dedi.
Aliçeri Mahallesi'nde yaşayan Ömer Osman Maskar ise bu yıl yağışların etkisiyle mantar rekoltesinin arttığını ifade söyledi.
Maskar, "Bu yıl yağışlar bol olduğu için mantar da bol çıktı. Vatandaşların bir kısmı topladığı mantarları 500-600 liraya satıyor, bazıları ise kilosuna bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Biz ise daha çok eşe dosta hediye ediyoruz" diye konuştu.