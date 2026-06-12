Doğadan toplayıp ek gelir için marketlere satıyorlar: Kilosu 500 liradan başlıyor

Maskar, "Bu yıl yağışlar bol olduğu için mantar da bol çıktı. Vatandaşların bir kısmı topladığı mantarları 500-600 liraya satıyor, bazıları ise kilosuna bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Biz ise daha çok eşe dosta hediye ediyoruz" diye konuştu.