Doğal antioksidan. 5 yıl önce dikti, 4'üncü yılda hasat başladı

Aronya üretimine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle başladıklarını ifade eden Ertekin, fidanların ücretsiz olarak dağıtıldığını ve kendilerinin de talepte bulunarak dikim yaptıklarını kaydetti.

Pazarlama konusunda şu an ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Ertekin, Bafra'daki aronya üreticilerinin bir araya gelerek daha geniş pazarlara ulaşması gerektiğini söyledi. Ertekin, "Bafra'da aronya üreticileri olarak birlik olup ürünlerimizi daha geniş pazarlara taşımak istiyoruz. Dondurma fabrikalarından da aronya için talep olduğunu biliyoruz. Bu taleplere daha iyi cevap verebilmek için kooperatif çatısı altında toplanarak satışlarımızı bu şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Üreticiler, bölgede aronya üretiminin yaygınlaşması ve oluşturulacak kooperatif yapılanmasıyla birlikte ürünün daha geniş pazarlara ulaştırılmasını hedefliyor.