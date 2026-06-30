Doğal güzellik ve tarihi miras bir arada. Nemrut Dağı'nda gün doğumu ve gün batımı manzaraları
30.06.2026 14:50
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Nemrut Dağı; tarihi dokusu, görkemli heykelleri ile gün doğumu ve gün batımında sunduğu eşsiz manzaralar ile dikkat çekiyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, bölgenin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Malatya'nın Pütürge ilçesi üzerinden de ulaşım sağlanabilen Nemrut Dağı, yerli ve yabancı tursitlerin beğenisini topluyor.
YAZ MEVSİMİNİN GELİŞİYLE ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI
Yaz aylarında dahi yüksek rakımı nedeniyle serin ve rüzgarlı olan Nemrut Dağı'nda, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçiler, gün doğumu ve gün batımında gökyüzünün kızıl tonlara büründüğü eşsiz manzarayı izleme fırsatı buluyor.
Dev heykellerin arasında güneşin doğuşunu ve batışını seyreden ziyaretçiler, bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.
Doğal güzelliği ile tarihi mirası bir arada sunan Nemrut Dağı, özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
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