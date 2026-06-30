Doğal güzellik ve tarihi miras bir arada. Nemrut Dağı'nda gün doğumu ve gün batımı manzaraları

Dev heykellerin arasında güneşin doğuşunu ve batışını seyreden ziyaretçiler, bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.

Doğal güzelliği ile tarihi mirası bir arada sunan Nemrut Dağı, özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.