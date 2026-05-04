Doğum gününde kıskançlık kavgası. Bir kişi öldü, 3 yaralı

Doğum günü kutlamasının ardından arkadaşlarıyla kafeden ayrılan Ashyrov ile 2 kişi arasında tartışma yeniden başladı. Tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla birlikte kısa sürede büyüyen olayda, taraflar sokak ortasında birbirine bıçakla saldırdı. Kavga sırasında bıçak kullanan kişi ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralı saldırgan Alembeg M. taksiyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Dovletmammet Ashyrov ve yaralı arkadaşı Mustapa M. ile karşı taraftan Vefa olarak bilinen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ashyrov, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.