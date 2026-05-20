Doğum yaptıktan sonra karnı şişmeye başladı. 40 kiloluk kitleyle yaşamaya çalışıyor

Karnında oluşan dev kitlenin sürekli apse yaptığını ve çok çaresiz durumda olduğunu belirten Demirkafa, odanın bir köşesinde bulunan ocakta yiyecek bir şeyler bulunur ve pişirilirse karnını doyurabiliyor.

Annesine bakmak zorunda kaldığı için çalışmaya gidemediğini ve annesinin bu dertten kurtarılmasını isteyen Anıl Demirkafa ise başta hijyenik malzeme olmak üzere yara bakımında kullanılan ilaç ve kremleri temin etmekte zorlandıklarını belirtti.

Tavanı dahi bulunmayan bir odada yaşam mücadelesi veren Leyla Demirkafa ise, karnındaki kitle ve yarası nedeniyle yatamadığını, yıllardır evden dışarı çıkamadığını söyleyerek kendisine uzanacak bir yardım eli beklediğini söyledi.