Doğum yaptıktan sonra karnı şişmeye başladı. 40 kiloluk kitleyle yaşamaya çalışıyor
20.05.2026 10:39
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki kadın, karnında oluşan ve her geçen büyüyen kitle nedeniyle yıllardır yatağa hasret yaşıyor.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kanyaşı Mahallesi'nde doğup büyüyen ve gençlik yıllarında gündelik işlerle hayatını sürdüren 2 çocuk annesi Leyla Demirkafa, 1993 yılında 2. kez anne olduktan sonra karnı şişmeye başladı.
O dönemlerde gerek ekonomik nedenler gerekse bilinçsizlik nedeniyle aldırış edilmeyen kitle, her geçen gün büyümeye devam etti. Karnında oluşan ve yaklaşık 40 kiloya ulaşan kitle nedeniyle 15 yıldır hareket edemeyen talihsiz kadın, yıllardır yatağa hasret bir çekyat üzerinde oturarak hayatını sürdürmek zorunda kalıyor.
HASTALIĞINA ÇARE ARIYOR
Başka kronik rahatsızlıkları nedeniyle ameliyat edilemediğini ve yaşamını artık çok zor şartlar altında sürdürmeye çalıştığını belirten Leyla Demirkafa, hem maddi hem de manevi olarak çok zor durumda olduğunu belirterek hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.
Barakayı andıran tek odalı yerde, yaklaşık 7 metrekarelik bir yere konulmuş çekyat üzerinde 15 yıldır hayatını sürdürmeye çalışan çaresiz kadın, son günlerde sancılarının arttığını ifade ederek hastalığına bir çare bulunmasını istedi.
TAVANI OLMAYAN BİR ODADA YAŞIYOR
Karnında oluşan dev kitlenin sürekli apse yaptığını ve çok çaresiz durumda olduğunu belirten Demirkafa, odanın bir köşesinde bulunan ocakta yiyecek bir şeyler bulunur ve pişirilirse karnını doyurabiliyor.
Annesine bakmak zorunda kaldığı için çalışmaya gidemediğini ve annesinin bu dertten kurtarılmasını isteyen Anıl Demirkafa ise başta hijyenik malzeme olmak üzere yara bakımında kullanılan ilaç ve kremleri temin etmekte zorlandıklarını belirtti.
Tavanı dahi bulunmayan bir odada yaşam mücadelesi veren Leyla Demirkafa ise, karnındaki kitle ve yarası nedeniyle yatamadığını, yıllardır evden dışarı çıkamadığını söyleyerek kendisine uzanacak bir yardım eli beklediğini söyledi.
