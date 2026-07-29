Doktor sedye üzerinde kalp masajıyla hayata döndürmüştü. Acı haber geldi
29.07.2026 11:53
Bursa'da otomobilin çarpması sonucu duran kalbi doktor tarafından sedye üzerinde yeniden çalıştırılan Abdullah Aktiz, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde 26 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında Muhammed M.D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Aktiz'e (53) çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrularak otomobilin kaputuna düşen Aktiz, ağır yaralandı.
DOKTOR SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI YAPTI
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duran kalbi, olay yerinde sağlık ekiplerince sedye üzerinde yapılan kalp masajı ile yeniden çalıştırılan Aktiz, yakındaki özel hastaneye götürüldü.
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KURTARILAMADI
Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Abdullah Aktiz kurtarılamadı. Sürücü Muhammed M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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