Doktor tavsiyesiyle tüketmeye başladı. Doğal D vitamini, demir deposu pazarda geçim kaynağı oldu

Bahçelerden topladığı semizotunu ilçe pazarında vatandaşlarla buluşturan Veysel Alev de bitkinin kendi sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini bizzat tecrübe ettiğini söyledi. Alev, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Hastaneye gittiğimde doktor bana karaciğer yağlanmamın ve kolesterolümün tavan yaptığını, beni 15 gün yoğun bakımda yatıracağını söyledi. Ben bunun doğal bir çaresini ararken semizotunu önerdiler. Enzimleri doğrudan düşürdüğünü söylediler. Bir hafta boyunca düzenli olarak tükettim ve enzimlerim normale döndü. Faydasını bizzat gördüm. Kalp rahatsızlığına, şeker hastalığına, kolesterole ve karaciğer yağlanmasına karşı çok faydalı bir bitki. Salata olarak tüketilebilen bu doğal ürün, adeta kimyasal ilaçlara taş çıkartıyor."