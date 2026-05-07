Doluluk oranı yüzde 1'e düşmüştü. Tam kapasiteye ulaştı
07.05.2026 12:43
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan Bayraktepe ve Güneş göletlerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 milyon 81 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Bayraktepe Göleti ile 3 milyon 840 bin metreküp kapasiteli Güneş Göleti'nin tamamen dolduğunu belirtti.
Göletlerin toplamda yaklaşık 11 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağladığını ifade eden Erdoğan, son yağışların göletlere önemli katkı sunduğunu dile getirdi.
Erdoğan, geçen yıl yüzde 1 seviyelerine kadar düşen doluluk oranının bu yıl yüzde 100'e ulaştığını ifade ederek, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle endişe duyan çiftçiler için bu sezon su riskinin olmadığını kaydetti.
2015 yılında yapımına başlanan ve Haziran 2018 tarihinde fiziki olarak tamamlanarak su tutmaya başlayan Bayraktepe Göleti, temelden 41 metre yükseklik ve 23 bin 500 metre uzunluğa sahip.
Gölet, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Bayraktepe Mahallesi'nin doğusunda yer alıyor ve Danakıran deresi üzerinde bulunuyor.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.