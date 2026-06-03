Doluluk oranı yüzde 1'e kadar düşmüştü. Su hacmi en yüksek seviyeye çıktı
03.06.2026 13:57
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi tam kapasiteye ulaştı.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede geçen yıl eylülden bu yana etkili olan yağışların ardından Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını belirtti.
Erdoğan, 1974'te hizmete giren barajdaki su hacminin en yüksek seviyelerinden birine çıktığını, savakların açılarak kontrollü su tahliyesine başlandığını ifade etti.
Osman Erdoğan, su hacmi yaklaşık 450 milyon metreküpe ulaşan barajın İslahiye ile Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde toplam 109 bin 500 dekarlık tarım arazisinin sulanmasına katkı sağladığını kaydetti.
Baraj seviyesinde geçen yıl yaşanan düşüş nedeniyle İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa-Meydan Ekbez Hattı üzerindeki tarihi Hicaz Demiryolu köprüsünün ayakları ile ray kalıntıları gün yüzüne çıkmıştı.
Erdoğan, tarihi kalıntıların yeniden su altında kaldığını belirtti.
Önceki yıllarda doluluğun yüzde 1'e kadar düştüğü barajda su seviyesinin yeniden yükselişe geçmesi, özellikle tarımsal sulama açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.
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