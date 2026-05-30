Dolusavak kapaklar ilk kez açıldı. Tarihi köprü sessizliğe büründü

Öte yandan, kontrollü su tahliye çalışmalarına yönelik tedbirlerin yarın sona ermesi, buna bağlı olarak da bölgenin yeniden ziyaretçilere açılmasıyla köprü ve parkın önceki hareketliliğine kavuşması bekleniyor.

Muş’ta son 70 yılın en yağışlı mayıs aylarından biri yaşanırken; yağışlar ve kar suları bölgedeki su kaynaklarına önemli katkı sundu. Barajda biriken su; enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulama açısından büyük avantaj sağlayacak.

2020 yılında hizmete alınan Alparslan-2 Barajı ve HES’e yoğun su girişi yaşanırken, artan rezerv seviyesi nedeniyle tesiste ilk kez dolusavak kapakları açıldı. Ekipler tarafından yürütülen tahliye çalışmaları kontrollü şekilde sürdürülüyor.