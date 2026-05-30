Dolusavak kapaklar ilk kez açıldı. Tarihi köprü sessizliğe büründü
30.05.2026 14:02
Muş'ta her bayram binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkı, yükselen su seviyesi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında boş kaldı.
Muş Valiliği tarafından Murat Nehri’nde yükselen su seviyesine karşı alınan tedbirler kapsamında bölgenin ziyarete kapatılması, bayram hareketliliğini önemli ölçüde etkiledi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliye çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.
Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı’na giriş ve çıkışların 21-31 Mayıs tarihleri arasında yasaklandığı duyuruldu.
Geçmiş bayramlarda özellikle şehir dışından gelenlerin uğrak noktası olan ve yoğunluk yaşanan bölgedeki tedbirler nedeniyle bu bayram sakinlik hakim oldu.
KAPAKLAR İLK KEZ AÇILDI
Öte yandan, kontrollü su tahliye çalışmalarına yönelik tedbirlerin yarın sona ermesi, buna bağlı olarak da bölgenin yeniden ziyaretçilere açılmasıyla köprü ve parkın önceki hareketliliğine kavuşması bekleniyor.
Muş’ta son 70 yılın en yağışlı mayıs aylarından biri yaşanırken; yağışlar ve kar suları bölgedeki su kaynaklarına önemli katkı sundu. Barajda biriken su; enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulama açısından büyük avantaj sağlayacak.
2020 yılında hizmete alınan Alparslan-2 Barajı ve HES’e yoğun su girişi yaşanırken, artan rezerv seviyesi nedeniyle tesiste ilk kez dolusavak kapakları açıldı. Ekipler tarafından yürütülen tahliye çalışmaları kontrollü şekilde sürdürülüyor.
