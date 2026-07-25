Domates için her gün 25 kilometre yol yapıyorlar
25.07.2026 10:03
Çanakkale'nin Koşuburnu köyünde üreticiler, köyde sulak arazi bulunmadığı için komşu köylerde kiraladıkları tarlalarda domates yetiştiriyor. Her gün 15-25 kilometre yol yapan çiftçiler, artan maliyetlere rağmen üretimi sürdürüyor.
Çanakkale'de, Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Koşuburnu köyünde köyün tamamına yakını domatesçilikle geçimini sağlıyor.
Koşuburnu köyünde yaklaşık 100 haneden 90 hane domates yetiştirerek geçimini sağlıyor.
Köyde sulak arazi bulunmadığı için en yakını on kilometre olan komşu köylerdeki arazileri kiralayarak ünlü Çanakkale domatesinin en iyilerini yetiştiriyorlar.
HER SABAH 15-25 KİLOMETRE GİDİP GELİYORLAR
Yaklaşık 25 yıldır domates yetiştirdiğini söyleyen domates üreticisi Ali Özpek, domates hasadının bölgede yeni başlamasına rağmen kilosunun 10 TL'den satıldığını belirtti.
Koşuburnu köylüleri komşu köylerdeki sulak tarlaların dönümünün 8 ila 10 bin TL arasında değiştiğini ifade ettiler.
İki buçuk ay boyunca her sabah 15 ile 25 kilometre arası uzaklıkta kiraladıkları arazilere araçları ile gidip geldiklerini, bunun da ayrıca bir gider oluşturduğunu belirttiler.
KENDİ KÖYLERİNDE SU OLMADIĞI İÇİN TARLALARI KİRALIYORLAR
Domates üreticisi Ali Özpek, "Kendimiz Koşuburnu köyündeniz. Yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıktaki Bahçeli köyünde domates üretimi yapıyoruz. Kendi köyümüzde su olmadığı için tarlaları kiralıyoruz. Hayırlısıyla hasadımız başladı" dedi.