Domates için her gün 25 kilometre yol yapıyorlar

Yaklaşık 25 yıldır domates yetiştirdiğini söyleyen domates üreticisi Ali Özpek, domates hasadının bölgede yeni başlamasına rağmen kilosunun 10 TL'den satıldığını belirtti.

Koşuburnu köylüleri komşu köylerdeki sulak tarlaların dönümünün 8 ila 10 bin TL arasında değiştiğini ifade ettiler.

İki buçuk ay boyunca her sabah 15 ile 25 kilometre arası uzaklıkta kiraladıkları arazilere araçları ile gidip geldiklerini, bunun da ayrıca bir gider oluşturduğunu belirttiler.