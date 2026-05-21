DSİ uyardı. "8 barajda kapakları açabiliriz"
21.05.2026 13:03
Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü, Bursa ve çevresindeki barajlarda kapakların açılarak kontrollü su tahliyesi yapılabileceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yağışlı periyot uyarısı, Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.
Açıklamada Çınarcık, Doğancı, Nilüfer, Gölbaşı, Boğazköy, Büyükorhan, Gökçe ve Yuvacık Barajları'nda işletme emniyetinin sağlanması ve olası pik debilere karşı rezerv hacminin korunması amacıyla önümüzdeki günlerde su bırakılabileceği belirtildi.
Yetkililer, barajların mansabında bulunan dere yatakları ve güzergâhlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Ayrıca, can ve mal kaybı riskinin önlenmesi, kamu düzeni ve çevresel emniyetin korunması için gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı ifade edildi.