Düden Gölü havalar ısınınca flamingo akınına uğradı
30.04.2026 09:43
AA
Konya’nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü, mevsimsel yağışlarla birlikte yükselen su seviyesiyle, göç yolundaki flamingolara ev sahipliği yapıyor.
Anadolu’nun "kuş cenneti" olarak bilinen Konya’nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü, baharın gelişiyle birlikte flamingoların istilasına uğradı.
Tuz Gölü’nde kuluçkaya yatan flamingoların ana beslenme alanı olan göl, yükselen su seviyesiyle birlikte görsel şölen sundu.
Konya ve çevresi, flamingoların (Phoenicopterus roseus) dünyadaki en önemli üreme alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Aksaray ve Konya sınırındaki Tuz Gölü, dünyanın en büyük doğal flamingo kolonisine ev sahipliği yapıyor.
Ancak Tuz Gölü’nün aşırı tuzlu yapısı, yavruların beslenmesi için her zaman yeterli mikro-organizmayı sağlayamıyor. İşte bu noktada, Tuz Gölü’ne sadece birkaç kilometre mesafedeki Düden Gölü, flamingolar için hayati bir "beslenme istasyonu" görevi görüyor.
Düden Gölü, kapalı bir havzada yer alan sığ ve hafif tuzlu yapısıyla flamingoların en sevdiği besin olan Artemia salina adlı küçük karides benzeri canlılar ve özel algler açısından epey zengin. Flamingolara o meşhur pembe rengini veren karotenoid maddesi, tam da bu gölün sularındaki besinlerden geliyor.
Göl içerisinde flamingoların ve diğer su kuşlarının güvenle dinlenebildiği, insan müdahalesinden uzak 9 küçük ada bulunuyor. Göl sadece flamingolara değil, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan Dikkuyruk ördeği, Kılıçgaga ve Akdeniz Martısı gibi 180'e yakın kuş türünü de ağırlıyor.
Son yıllarda kuraklık tehlikesiyle gündeme gelen göl, bölgedeki arıtma tesislerinden gelen su ve mevsimsel yağışlarla tekrar eski günlerine döndü.
Türkiye, flamingo varlığı açısından Akdeniz havzasındaki en önemli ülkelerden biri.
Flamingolar en çok Tuz Gölü, Gediz Deltası ve Yumurtalık Lagünü gibi bölgelerde yoğunlaşıyor.
Kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunları için Nisan ve Mayıs ayları, Düden Gölü'nün en verimli dönemi olarak öne çıkıyor.
Uzmanlar, su seviyesinin korunmasının bölgedeki eko-sistem dengesi için şart olduğunu ifade ediyor.
Flamingoların sunduğu masalsı kareler, Kulu ilçesini her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesine katkı sağlıyor.
YASAL UYARI
KONYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KONYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.