Düğün Dernek 2 de orada çekilmişti. Kayalığın üzerindeki meşhur ev satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
11.07.2026 12:32
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde emekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çiftinin kayalığın zirvesine inşa ettiği ev, ilçenin simgesi haline geldi. Düğün Dernek 2 isimli sinema filminin de çekildiği ev 30 milyon liraya satışa çıkarıldı.
İstanbul'daki görevlerinin ardından sakin bir yaşam sürmek isteyen Taştan çifti, yıllar önce Kemaliye'ye gelerek ilçe merkezine hakim kayalık alanda ev yapımına başladı.
Kum, çimento ve taş gibi yapı malzemeleri insan ve hayvan gücüyle kayalığın eteklerine taşındı, ardından kurulan ilkel teleferik sistemiyle zirveye çıkarıldı.
Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonunda tamamlanan eve, kayalığa oyulan 96 basamaklı merdivenle ulaşılıyor.
İLÇESİNİN SİMGESİ OLDU
Vadinin ve ilçe yolunun görülebildiği konumuyla dikkat çeken ev, zamanla Kemaliye'nin simgesi haline geldi ve yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.
Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı "Düğün Dernek 2" filminin bazı sahnelerine de ev sahipliği yapan yapı, sinema ve dizi yapımcılarının da ilgisini çekti.
30 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI
Yaz aylarını Kemaliye'de, kış aylarını ise İstanbul'da geçiren Taştan çifti, haziran ayı sonunda evi satışa çıkarırken, ilçenin sembolleri arasında gösterilen yapı için 30 milyon lira bedel belirlendi.
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