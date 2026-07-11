Düğün Dernek 2 de orada çekilmişti. Kayalığın üzerindeki meşhur ev satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Vadinin ve ilçe yolunun görülebildiği konumuyla dikkat çeken ev, zamanla Kemaliye'nin simgesi haline geldi ve yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı "Düğün Dernek 2" filminin bazı sahnelerine de ev sahipliği yapan yapı, sinema ve dizi yapımcılarının da ilgisini çekti.