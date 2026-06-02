Düğün düğün gezip takıları çalmıştı yeniden ortaya çıktı: Bu kez ATM önünde!
02.06.2026 09:58
Son Güncelleme: 02.06.2026 10:07
Adana'da davetsiz katıldığı düğünlerde takılanları çalan ve tutuklanan adam cezaevinden çıktıktan sonra yeniden ortaya çıktı.
Adana'da davetsiz katıldığı düğünde hırsızlık yapan S.E., cezaevinden çıktıktan sonra bu kez ATM önünde yaşlıları hedef aldı.
YARDIM TEKLİF ETTİ
Olay, 3 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'ndeki 75. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan ATM'lerin bulunduğu bölgede meydana geldi.
İddiaya göre, Erdoğan K., para çekmek için ATM'ye geldiği sırada, telefonla konuşuyormuş gibi yapan S.E., yaşlı adamın yanına yaklaşarak yardım teklif etti.
7 BİN LİRAYI CEBİNE KOYDU
Para çekme işlemi sırasında ATM'den çıkan parayı alan şüpheli, el çabukluğuyla 7 bin lirayı cebine koyup kalanını Erdoğan K.'ye verdi. Daha sonra bölgeden ayrıldı.
Eve gidince parasını sayan Erdoğan K., eksik olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
DÜĞÜNLERE GİDİP TAKILARI ÇALMIŞTI
Polis ekipleri, şüphelinin 2025 yılında Sarıçam ilçesindeki iki ayrı düğün salonuna davetsiz girerek para dolu zarfları ve takı kutusundaki nakit paraları çalan S.E. olduğunu tespit etti.
Yapılan araştırmada şüphelinin aynı ATM yöntemiyle üç kişiyi daha mağdur ettiği, toplamda 40 bin lira çaldığı belirlendi.
YENİDEN TUTUKLANDI
Saklandığı adres belirlenen S.E., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda, "Paraya ihtiyacım vardı aldım. Paraları da harcadım." dediği öne sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan S.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.