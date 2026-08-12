Düğün konvoyunda korna çaldı, ceza yedi. Makbuzu görünce tövbe etti
12.08.2026 10:44
Son Güncelleme: 12.08.2026 10:44
Erzurum'da kamyonuyla katıldığı düğün konvoyunda havalı korna çalan sürücüye 5 bin 719 TL ceza kesildi.
Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Mehmet Sekmen Bulvarı’ndan geçen düğün konvoyundaki kamyondaki sürücünün havalı korna çaldığını gören bazı kişiler, o anları cep telefonlarıyla kaydedip görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Vatandaşlar, sabah erken saatlerde gürültü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle şoförden şikayetçi oldu. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma yapıp tespit ettikleri kamyon ve sürücüye ulaştı.
Trafik polisleri, “Standart dışı korna bulundurmak ve kullanmak” ile “Çevreye rahatsızlık verecek şekilde ses ve ışık sistemi kullanmak”tan kamyon sürücüsü Fırat Şimşek’e 5 bin 719 TL ceza uyguladı. Havalı kornanın yasak olduğunu hatırlatan polis memurları, Şimşek’i değiştirmesi konusunda da uyardı.
“ERZURUM'DA DÜĞÜNLERDE KORNA ÇALINIR”
Polisin kestiği ceza makbuzunu alan Fırat Şimşek, “Bundan sonra korna çalmak haram olsun" dedi.
Halasının oğlunun düğününe kamyonuyla katıldığını söyleyen Şimşek, “Gelin çıkarma sırasında ben de konvoya kamyonumla katıldım. Erzurum’da düğünlerde konvoyda korna çalınır. Bizim küçük arabamız yoktu, ben de kamyonumla konvoyda giderken korna çaldım. Vatandaşlar video çekip sosyal medyaya atarak şikayetçi olmuşlar." sözleriyle herkesten özür diledi.