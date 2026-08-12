Düğün konvoyunda korna çaldı, ceza yedi. Makbuzu görünce tövbe etti

Trafik polisleri, “Standart dışı korna bulundurmak ve kullanmak” ile “Çevreye rahatsızlık verecek şekilde ses ve ışık sistemi kullanmak”tan kamyon sürücüsü Fırat Şimşek’e 5 bin 719 TL ceza uyguladı. Havalı kornanın yasak olduğunu hatırlatan polis memurları, Şimşek’i değiştirmesi konusunda da uyardı.