Düğün salonunda elektrik düğmesine basınca ortaya çıktı. Gizli geçitle ulaşılıyor

Kumar oynadığı tespit edilen 55 kişiye toplam 638 bin 220 TL idari para cezası uygulanırken, kumar organizasyonunu gerçekleştirdiği, gözcülük ve ganyotçuluk yaptığı öne sürülen 10 şüpheli hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ile 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langirt, ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.