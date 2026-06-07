Düğün sonrası birbirlerine girdiler
07.06.2026 10:03
İstanbul Esenyurt'ta bir düğün salonunda taraflar arasında başlayan tartışma, salon dışında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda dün akşam düğün sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Salonun dışına taşan kavgada taraflar birbirlerine saldırırken, araya girenler kavgayı ayırmakta güçlük çekti.
Gruplar halinde sık sık karşı karşıya gelen kişiler, tekme ve yumruklarla kavga etmeyi sürdürdü.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, öfkeli bir kişinin park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak kavga edenlerin arasına atladığı görüldü.
Dakikalarca devam eden kavga, araya girenlerin çabasıyla güçlükle sona erdirildi.
O anlar çevrede bulunan sitede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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