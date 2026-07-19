Düğünde altın yerine 100 civciv taktı. Kebapçıdan eski çırağına sıra dışı hediye

Kahramanmaraş'ta kebap ustası, geçmişte çırağı olan gence düğününde altın yerine büyütüp değerlendirmesi için 100 civciv hediye etti.

Onikişubat ilçesinde kebapçılık yapan Doğan Gündeş ile güzellik uzmanı Rabia Parlak Gündeş'in düğününde, Gündeş'in mesleği öğrendiği ustası Mustafa Çabuk tarafından farklı bir hediye verildi.