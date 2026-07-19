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Düğünde altın yerine 100 civciv taktı. Kebapçıdan eski çırağına sıra dışı hediye

19.07.2026 13:37

AA

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Kahramanmaraş'ta bir kebapçı, geçmişte çırağı olan gence altın yerine sıra dışı bir düğün hediyesi verdi.

Düğünde altın yerine 100 civciv taktı. Kebapçıdan eski çırağına sıra dışı hediye
Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ta kebap ustası, geçmişte çırağı olan gence düğününde altın yerine büyütüp değerlendirmesi için 100 civciv hediye etti.

 

Onikişubat ilçesinde kebapçılık yapan Doğan Gündeş ile güzellik uzmanı Rabia Parlak Gündeş'in düğününde, Gündeş'in mesleği öğrendiği ustası Mustafa Çabuk tarafından farklı bir hediye verildi.

Düğünde altın yerine 100 civciv taktı. Kebapçıdan eski çırağına sıra dışı hediye 1
Anadolu Ajansı

Çabuk, takı töreninde çırağına 100 civciv hediye ederek, bunları büyütüp değerlendirmesi ve geleceği için sermaye oluşturmasını tavsiye etti.

 

Düğünde damadın arkadaşları da vinç yardımıyla salonun ortasına gelerek hazırladıkları gösteriyi sundu.

 

Düğünde altın yerine 100 civciv taktı. Kebapçıdan eski çırağına sıra dışı hediye 2
Anadolu Ajansı

Düğündeki sıra dışı hediye, davetlilerin ilgisini çekti.

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