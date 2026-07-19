Düğünde tuvalet sırası kavgası
19.07.2026 09:51
Eskişehir'de bir düğünde tuvalet sırası nedeniyle kavga çıktı.
Eskişehir'de kadınlar tuvaletindeki sıra tartışması kavgaya dönüştü.
Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, şehir dışından kentteki bir düğüne katılmak üzere gelen grup ile bölgedeki başka bir grup arasında, kadınlar tuvaletinin sırası nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine girdi.
Kavganın sona ermesinin ardından olay yerinde kalıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edilen iki kişinin kanlar içinde kaldığı ve karşı tarafı aradığı görüldü.
Kavga sırasında üzerindeki kıyafeti yırtılan yaralılardan biri, kendisini darp edenleri arayarak çevredekilere saldırdı.
Polis ekipleri ve yakınlarının yoğun çabası sonucu, agresif tavırlar sergileyen adam yaklaşık 1,5 saatlik uğraşın ardından olay yerinden uzaklaştırıldı.