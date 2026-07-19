Düğünde tuvalet sırası kavgası

Eskişehir'de kadınlar tuvaletindeki sıra tartışması kavgaya dönüştü.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından kentteki bir düğüne katılmak üzere gelen grup ile bölgedeki başka bir grup arasında, kadınlar tuvaletinin sırası nedeniyle tartışma çıktı.