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Düğünde tuvalet sırası kavgası

19.07.2026 09:51

İHA

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Eskişehir'de bir düğünde tuvalet sırası nedeniyle kavga çıktı.

Düğünde tuvalet sırası kavgası
IHA

Eskişehir'de kadınlar tuvaletindeki sıra tartışması kavgaya dönüştü.

 

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana geldi.

 

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından kentteki bir düğüne katılmak üzere gelen grup ile bölgedeki başka bir grup arasında, kadınlar tuvaletinin sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Düğünde tuvalet sırası kavgası 1
IHA

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine girdi.

 

Kavganın sona ermesinin ardından olay yerinde kalıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edilen iki kişinin kanlar içinde kaldığı ve karşı tarafı aradığı görüldü.

Düğünde tuvalet sırası kavgası 2
IHA

Kavga sırasında üzerindeki kıyafeti yırtılan yaralılardan biri, kendisini darp edenleri arayarak çevredekilere saldırdı.

 

Polis ekipleri ve yakınlarının yoğun çabası sonucu, agresif tavırlar sergileyen adam yaklaşık 1,5 saatlik uğraşın ardından olay yerinden uzaklaştırıldı.

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