Düğünden dönen aileyi ölüm ayırdı
10.07.2026 10:53
Aksaray'da gece katıldıkları düğünden dönen Gündüz ailesini trafik kazası ayırdı. 4 kişilik aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Sabah saat 08.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu 30’uncu kilometresinde feci bir kaza meydana geldi.
İzmir'deki yakınlarının düğününden, memleketleri Kayseri'ye dönmek için yola çıkan Emir Gündüz'ün (25) kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün kontörlünden çıkıp şarampole devrilerek ağaçlara çarptı.
OLAY YERİNDE ANNE VE OĞLU CAN VERDİ
İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen aracın sürücüsü Emir Gündüz ve yanındaki annesi Çiğdem Gündüz (52) olay yerinde, babası Adem Gündüz (55) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan ve sıkıştığı yerden kurtulan sürücünün kardeşi Bedirhan Gündüz de (18) ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cenazelerin otopsi sonrası memleketleri Kayseri'ye gönderileceği belirtildi.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
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