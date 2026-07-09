Dünya liderlerinin sofrasındaki sürpriz lezzet. Bitlis'ten NATO menüsüne
09.07.2026 11:27
NATO Zirvesi'nin resmi akşam yemeğinde dünya liderlerine ikram edilen Bitlis'in coğrafi işaretli Hizan kara kovan balı, üreticilerini gururlandırdı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında dünya liderleri onuruna verilen resmi akşam yemeğinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen coğrafi işaretli lezzetler ikram edildi.
Menünün en dikkat çeken ürünlerinden biri ise Bitlis'in coğrafi işaret tescilli Hizan kara kovan balı oldu.
Balın bu önemli organizasyonda yer alması bölgedeki üreticileri oldukça memnun etti.
"ÜRÜN KALİTESİ BİR KEZ DAHA KANITLANDI"
Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, tamamen doğal koşullarda ve geleneksel yöntemlerle üretilen Hizan kara kovan balı, zirvenin başlangıç menüsünde Trabzon tereyağı eşliğinde servis edildi.
Hizan Arıcılar Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, Hizan kara kovan balının NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine ikram edilmesinin ürünün kalitesini bir kez daha kanıtladığını söyledi.
"GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Kara kovan balının çok önemli bir değer olduğunu belirten Ekinci, "NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin sofrasında yer alması bizleri daha fazla üretim yapmaya teşvik etti.
Bölgemizde yetişen kekik ve geven bitkilerinden elde edilen balın prolin değeri yüksektir. Sepet ve çamurdan yapılan kara kovanlarda geleneksel yöntemlerle üretim gerçekleştiriyoruz.
Hasadı eylül ve ekim aylarında yapıyoruz. Balımız, uluslararası yarışmalarda dereceler aldı ve bugün Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor" dedi.
"GURUR DUYDUK"
Kara kovan balı üreticisi Hasan Durmaz ise "Şifa kaynağı olan sepet kara kovan balımızın böyle önemli bir organizasyonda dünya liderlerine sunulması bizleri mutlu etti. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu gelişmeyle birlikte Hizan balının hak ettiği değeri göreceğine inanıyoruz" diye konuştu.
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