Dünya liderlerinin sofrasındaki sürpriz lezzet. Bitlis'ten NATO menüsüne

Kara kovan balının çok önemli bir değer olduğunu belirten Ekinci, "NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin sofrasında yer alması bizleri daha fazla üretim yapmaya teşvik etti.

Bölgemizde yetişen kekik ve geven bitkilerinden elde edilen balın prolin değeri yüksektir. Sepet ve çamurdan yapılan kara kovanlarda geleneksel yöntemlerle üretim gerçekleştiriyoruz.

Hasadı eylül ve ekim aylarında yapıyoruz. Balımız, uluslararası yarışmalarda dereceler aldı ve bugün Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor" dedi.