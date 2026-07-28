Dünya turundaki İtalyan baba-oğul Samsun'a hayran kaldı
28.07.2026 14:09
Avustralya'dan dünya turuna çıkan İtalyan baba-oğul, yaklaşık 20 bin kilometrelik yolculuklarının Türkiye durağında Samsun'u ziyaret etti. İkisi de gördükleri misafirperverliği unutmayacaklarını söyledi.
LEONARDO YELKENCİLERLE DENİZE AÇILDI
Avustralya'dan başladıkları dünya turunda yaklaşık 20 bin kilometre yol kat eden İtalyan baba-oğulun Türkiye'deki duraklarından biri Samsun oldu.
Farklı kültürleri tanımak amacıyla seyahat eden Mario Gabrieli ile 11 yaşındaki oğlu Leonardo, kentte gördükleri misafirperverlikten etkilendi.
Atakum Yelken ve Yat Spor Kulübü'nün konuğu olan baba-oğul, gün boyunca genç sporcularla bir araya geldi. Ziyaretin en özel anı ise Leonardo'nun ilk kez yelken deneyimi yaşaması oldu.
Kulübün sporcularıyla aynı teknede denize açılan Leonardo, farklı diller konuşmalarına rağmen kısa sürede yaşıtlarıyla kaynaştı.
Denizin ve sporun birleştirici gücüyle unutulmaz bir gün geçiren aile, Samsun'dan güzel anılarla ayrıldı.
SAMSUN MİSAFİRPERVERLİĞİYLE İZ BIRAKTI
Yolculuk boyunca en büyük zenginliğin tanıştıkları insanlar olduğunu ifade eden Mario Gabrieli, Türkiye'de ve özellikle Samsun'da gördükleri yakın ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
Oğlunun kısa sürede yeni arkadaşlar edinmesi ve ilk yelken deneyimini burada yaşamasının, uzun yolculuklarının en özel hatıralarından biri olarak hafızalarında kalacağını belirtti.
Yaklaşık 20 bin kilometrelik yolculuklarında birçok ülke ve şehir gören baba-oğul, Samsun'da karşılaştıkları samimi yaklaşımın kendileri için unutulmaz olduğunu ifade ederek, farklı kültürlerin dostluk ve paylaşım sayesinde birbirine daha da yakınlaştığını vurguladı.
SPOR FARKLI KÜLTÜRLERİ BULUŞTURDU
Sportif faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem veren kulüp, sporun farklı kültürlerden çocukları bir araya getiren evrensel bir değer olduğuna inanıyor.
Kulüp yönetimi, Leonardo'nun Samsunlu sporcularla aynı teknede yelken yapmasının yalnızca sportif bir deneyim değil, çocuklar arasında dostluk, paylaşım ve kültürel etkileşim açısından da anlamlı bir buluşma olduğunu belirterek, benzer ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
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