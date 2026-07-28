Dünya turundaki İtalyan baba-oğul Samsun'a hayran kaldı

Yolculuk boyunca en büyük zenginliğin tanıştıkları insanlar olduğunu ifade eden Mario Gabrieli, Türkiye'de ve özellikle Samsun'da gördükleri yakın ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Oğlunun kısa sürede yeni arkadaşlar edinmesi ve ilk yelken deneyimini burada yaşamasının, uzun yolculuklarının en özel hatıralarından biri olarak hafızalarında kalacağını belirtti.

Yaklaşık 20 bin kilometrelik yolculuklarında birçok ülke ve şehir gören baba-oğul, Samsun'da karşılaştıkları samimi yaklaşımın kendileri için unutulmaz olduğunu ifade ederek, farklı kültürlerin dostluk ve paylaşım sayesinde birbirine daha da yakınlaştığını vurguladı.