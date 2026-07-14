Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde hazırlık sürüyor. "Boyları 40 santimetreyi buldu"

Üretici Mustafa Sarı, bu yıl üretime toprak tahlili yaptırarak başladığını belirterek, “Toprağın ihtiyacı olan gübreleri uyguladık. Bağımızın tüm işlerini ailece kendimiz yapıyoruz. Budama, kol kesme ve salkım düzeltme gibi tüm işlemleri zamanında gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Aynı işçilerle çalışmanın bağcılıkta büyük önem taşıdığını öğrendik” diyen üretici, “Ziraat mühendislerinin önerileri doğrultusunda kalıntısız ilaç kullanıyor, yaprak gübrelemesi yapıyoruz. Salkımlarımız çok güzel gelişti, taneler irileşti. İnşallah bu yıl fiyatlar da üreticiyi memnun eder” ifadelerini kullandı.

“Bağların masrafları oldukça yüksek. Bu nedenle aile ziraati yaparak giderlerimizi azaltmaya çalışıyoruz” diyen Sarı, "Üzüm salkımlarımız şimdiden 25 ila 40 santimetre uzunluğa ulaştı, taneler iyice irileşti. Allah hayırlı müşteriler nasip etsin. Yaş üzümleri peşin satmak üretici açısından daha avantajlı oluyor" şeklinde konuştu.

Sarıgöl ve çevresinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda kayıtlı dokuz farklı üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Üretilen üzümlerin yaklaşık yüzde 80'i yaş olarak iç piyasa ve ihracata gönderilirken, kalan yüzde 20'lik bölüm ise kurutuluyor.