Dünyada en çok Türkiye'de üretiliyor. Avrupa'dan yoğun talep var
08.05.2026 10:45
Antalya'da Anneler Günü için süs bitkileri ve kesme çiçek sevkiyatı hızlandı.
Kentte, Anneler Günü öncesinde 16 ülkeye yaklaşık 100 milyon dal çiçek ihracatı hedefleniyor.
Başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerine TIR ve uçaklarla gönderimler sürerken, iç pazarda da hareketlilik başladı.
Türkiye, karanfil üretiminde dünyada ilk sırada yer alırken; lilyum, gerbera ve statice gibi yaklaşık 20 farklı çiçek türü de ihraç edildi. Anneler Günü sonrası ise üretim sezonu, hava koşulları nedeniyle Isparta ve çevresinde devam edecek.
Üreticilerin Avrupa'ya çiçek sevkiyatının devam ettiğini belirten süs bitkileri ve kesme çiçek üretim ve ihracatçısı Osman Bağdatlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Birkaç gün içinde tamamen iç pazara yöneliyoruz. Ardından Antalya'daki dönemimiz sona eriyor ve Isparta'ya geçiyoruz. Ürünlerimizin yaklaşık yüzde 95'i katma değerli."
En çok tercih edilen çiçek türünün karanfil olduğuna dikkati çeken Bağdatlıoğlu, “Türkiye, dünyada karanfil üretiminde öne çıkıyor ve uzun yıllardır lider konumda. Dünya karanfil üretiminin yaklaşık yüzde 85'i Türkiye'de, özellikle Antalya'da yapılıyor" dedi.
Bağdatlıoğlu, Anneler Günü döneminde yaklaşık 16 ülkeye ihracat yapıldığını ve en büyük pazarların İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkeleri olduğunu aktardı.
Anneler Günü döneminde yaklaşık 100 milyon dal çiçek ihracatı hedeflediklerini ifade eden Bağdatlıoğlu, "Bu çiçekler önce dünya annelerine ulaştırılacak, ardından iç pazarda da annelerimize sunulacak" diye konuştu.
Bağdatlıoğlu, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle ithal ürün girişinin oldukça fazla olduğunu dile getirdi.
Bu durumun üreticileri zorlayabildiğini belirterek, “Buna rağmen Antalya'da tamamen yerli olarak ürettiğimiz ürünleri organize edip ihraç ediyoruz. TIR'larla ve uçaklarla dünyanın farklı noktalarına gönderiyoruz” şeklinde konuştu.
