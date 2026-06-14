Dünyada eşi benzerine az rastlanıyor. Erzincan'da yer alıyor

Yöre sakinlerinden Avukat Adem Aktürk, gölün oluşum bakımından dünyadaki tek traverten set gölü olduğunu belirterek, gölün karstik kaynaklar yerine maden sularının oluşturduğu nadir doğal oluşumlardan biri olduğunu ifade etti.

612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla doğal sit alanı ilan edilen Otlukbeli Gölü, sahip olduğu kırmızı tonlardaki görüntüsü ve çevresindeki doğal manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Göl, maden ve kükürtlü suların yanı sıra dere kaynaklı tatlı sularla beslenirken, yöre halkı bu suların romatizmal rahatsızlıklar başta olmak üzere bazı sağlık sorunlarına iyi geldiğinin ifade edildiğini belirtiyor.