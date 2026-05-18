Dünyada sadece iki tane var. Hurdalıkta buldu, çeyiz hediyesi yaptı

Plakanın özel olduğunu ifade eden Saltuğ Taşlıdağ, “Babamla birlikte 4 ay süren bir çaba sonucunda 1952 model cipi 2026'ya uyarladık. Daha teknolojik hale getirdik. Bodrum'a uygun daha sportif, iki çeker vaziyette nişanlım için yeniden tasarladık. Bugün ağırlık töreni var, çeyizleri götürüyoruz. Bunu cipi de nişanlımın çeyizi olarak teslim edeceğiz. Plakamızı özel aldık. Eşimin adı Ece, plakamız 34 ECE 225. 25 Erzurumlu olduğumuz için. Ayrıca '22-5' rakamları ise aynı zamanda düğün tarihimiz 22 Mayıs'ı temsil ediyor. Böylelikle hepsini tek seferde çıkarmış olduk. Eşime sürpriz olacak. Rengi özel olarak seçtik. Pembe Türkiye'de tek, dünyada iki adet var. Eşsiz kılan şey iki adet olan pembe cipten sadece biri trafikte gezecek, diğeri müzede duruyor" dedi.