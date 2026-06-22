Dünyada sadece orada yaşıyor. Tam 100 bin adet salındı, nesli koruma altında

Öte yandan, yürütülen çalışmalar kapsamında Abant Alabalık Üretim İstasyonunda üretilen toplam 757 bin 500 adet Abant alası ve kırmızı benekli alabalık yavrusunun su kaynaklarına bırakıldığı öğrenildi. Bu sayede, Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2026 yılı üretim ve balıklandırma hedefinin il genelinde başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.