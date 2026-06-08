Dünyada sadece Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşıyor. Göç yolculuğu bu yıl gecikmeli başladı

Balık göçünü fotoğraflamaya gelen Yılmaz Şit, "Ercişliyim doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Bugün Erciş balık bendine geldik burası gerçekten bölgenin parlayan yıldızı. Balıkların suyun tersine yüzdüğü bir nehrimiz var burada. Bugün de baktık müthiş bir kalabalık var.

Bu kalabanın içinde diyebilirim ki yüzde 90'ı hep dışarıdan gelen misafirlerdir. Biz de misafirlerimize gereken hizmeti göstermek ve onlara hassas davranmak zorundayız. Buranın bir özelliği de balığın suyun tersine yüzmesi hatta durduğumuz yerin hemen arkamızda bir set var, seti uçarak geçiyorlar. Uçan balık dediğimiz inci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşıyor. Bugün burayı çekmek için geldik. Hem fotoğraf çektik hem de buranın keyfini yaşamaya geldik. Buradaki insanlarla tanışıp dışarıdan gelen misafirlerimize balıklar hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz" dedi.