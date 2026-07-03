Dünyada yalnızca Eskişehir'de çıkarılıyor. Unutulmaya yüz tuttu

“Lületaşının yeterince göz önünde olduğunu düşünmüyoruz. Dünyada tek Eskişehir'de çıkan bir maden ama yeterince tanıtılmıyor.” diyen Aktaş, “Bu işi yapmak istiyor musunuz?” sorusuna da "Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Makine Teknolojisi Bölümü mezunuyum. Babamın yanında sadece boş vakitlerimde zaman geçiriyorum. Kendi mesleğimi yapmayı daha çok istiyorum açıkçası"." yanıtını verdi.