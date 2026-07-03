Dünyada yalnızca Eskişehir'de çıkarılıyor. Unutulmaya yüz tuttu
03.07.2026 14:10
Dünyada yalnızca Eskişehir'de çıkarılan ve halk arasında "beyaz altın" olarak anılan lületaşı, yeni usta yetişmemesi nedeniyle unutulmaya yüz tuttu.
Eskişehir'in simgelerinden biri olan ve halk arasında “beyaz altın” olarak nitelendirilen lületaşı, çırak yetişmemesi nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.
Dünyada sadece Eskişehir'de çıkarılan lületaşının tamamen unutulma noktasına geldiği belirtildi.
Uzun yıllardır lületaşı işlemeciliğinden geçimini sağlayan bir ustanın çocuğu olan 21 yaşındaki Vacip Han Aktaş, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Aktaş, el işçiliğinin hak ettiği değeri görmediğini vurguladı.
Boş vakitlerinde baba mesleği ile uğraşan Vacip Han Aktaş, “Biblolardan ve hayvan figürlerinden başladım, bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorum. Son zamanlarda lületaşına ilgi azaldı, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdi. Babam 53 yaşında, 40 yaşında bir usta yok maalesef. Öğrenime açık bir meslek değil, usta-çırak ilişkisi olmak zorunda.” dedi.
“Lületaşının yeterince göz önünde olduğunu düşünmüyoruz. Dünyada tek Eskişehir'de çıkan bir maden ama yeterince tanıtılmıyor.” diyen Aktaş, “Bu işi yapmak istiyor musunuz?” sorusuna da "Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Makine Teknolojisi Bölümü mezunuyum. Babamın yanında sadece boş vakitlerimde zaman geçiriyorum. Kendi mesleğimi yapmayı daha çok istiyorum açıkçası"." yanıtını verdi.