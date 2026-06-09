Dünyanın en korkusuz hayvanını tek darbeyle bayılttı. Türkiye'de nadir görülüyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde mantar toplamak için kırsal alana çıkan bir vatandaş, saldırısına uğradığı "dünyanın en korkusuz hayvanı" olarak bilinen ve Türkiye'de nadir görülen bal porsuğunu elindeki demir çubukla kafasına vurarak bayılttı.