Dünyanın en pahalısı. Devlet desteğiyle başladı, gramını bin 450 liradan satıyor

Safran üreticisi Cihan Saymaz, "Beş yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 150 kilogram safran soğanı temin ettik. Bu soğanları çoğaltarak beşinci yılın sonunda yaklaşık 2 ton safran soğanına ulaştık. İlk yıl 150 kilogram soğanla küçük çaplı bir üretim yaptık. Bu üretimin ardından kaliteyi artırmaya odaklandık" dedi.

Ürettikleri safranı yurt dışına teste gönderdiklerini ve çok yüksek analiz sonuçlarına ulaştıklarını dile getiren Saymaz, "Safranlarımızı her yıl hasat sonrasında İtalya'daki akredite bir laboratuvara göndererek teste tabi tutuyoruz. Şu anki test sonuçlarımıza göre Türkiye'de üretilen safralar arasında en yüksek değerlere ulaştık. Yurt dışındaki karşılaştırmalara baktığımızda özellikle İtalya ve İspanya'daki en üst kalite safraların bile üzerinde değerlere ulaştık. Özellikle krosin (crocin) ve pikrokrosin (picrocrocin) değerlerimiz çok yüksek. Bu analiz sonuçları, safranın özellikle sağlık alanındaki kullanımına yönelik rağbet görmesini sağlıyor. Test değerlerimiz çok yüksek seviyelerde." şeklinde konuştu.