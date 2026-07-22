Dünyanın ilk hasat edilen inciri. En geç 9'da tezgahta
22.07.2026 13:07
Manisa'nın Turgutlu ilçesine özgü yediveren incirinde ilk hasat döneminin son günleri geldi çattı. Fiyatı yükselen incir, üreticinin yüzünü güldürdü.
Kuzey Yarımküre'de ilk incir hasadının yapıldığı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen aroması ve lezzetiyle ünlü yediveren incirinde ilk hasadın son günleri yaşanıyor.
Dünyada yalnızca Turgutlu'nun 7 mahallesinde yetişen yediveren inciri, bu yıl hem yüksek verimi hem de yeniden yükselişe geçen fiyatıyla üreticisine kazandırmaya devam ediyor.
FİYATI DÜŞMÜŞTÜ, YENİDEN 200-250 TL BANDINA ÇIKTI
Yaklaşık bin dönüm alanda üretimi yapılan ve yılda yaklaşık 10 bin ton hasat edilen yediveren inciri, toplandıkça yeniden ürün vermesiyle dikkat çekiyor. Haziran ayında başlayan ilk hasatta kilogramı 300-350 liradan alıcı bulan incirin fiyatı, ürün miktarının artmasıyla sezon ortasında 50 liraya kadar geriledi.
Hasadın son dönemine girilmesi ve bahçelerde ürünün azalmasıyla birlikte fiyatlar yeniden yükselerek 200-250 lira bandına çıktı.
İlk hasadın bir kaç gün içerisinde tamamlanması beklenirken, ikinci hasadın ise ağustos ayının ortalarında başlayacağı öğrenildi.
Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, topladıkları incirleri en geç saat 09.00'a kadar Turgutlu Sebze ve Meyve Hali'ne ulaştırarak satışa sunuyor.
Turgutlu'nun Avşar, Dalbahçe, Kurudere, Yayla, Aşağı Bozkır, Yukarı Bozkır ve Osmancık mahallelerinde yetiştirilen incirler hem yurt içinde hem yurt dışına gönderiliyor.
"LEZZETİ, AROMASI VE İRİLİĞİYLE EŞŞSİZ BİR İNCİR"
Osmancık Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda incir üreticisi olan Salim Çetin, yediveren incirinin dünyada ilk hasat edilen taze incir olma özelliğini taşıdığını belirterek, “Dünyada ilk çıkan yediveren incirini yaklaşık bir aydır topluyoruz. Artık ilk hasadın sonuna geldik. Lezzetiyle, aromasıyla ve iriliğiyle gerçekten eşsiz bir incir” dedi.
Ürüne özellikle sahil bölgelerinden yoğun talep olduğunu belirten Çetin, "Bodrum, Muğla, Aydın, Didim, Burhaniye, Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Konya gibi büyükşehirlere de gönderiyoruz. Yaklaşık 30 ile ürün sevkiyatı yapıyoruz. Talep çok fazla, üretici olarak memnunuz" ifadelerini kullandı.
"TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ"
Yediveren incirinin bu yıl yağışlar nedeniyle normalden biraz geç olgunlaştığını belirten Çetin, “Hasada haziran ayının ortalarında başladık. Birkaç gün sonra ilk hasadı tamamlayacağız. Yaklaşık 20 gün sonra ikinci hasada başlayacağız. İlk ürünümüz sadece yaş olarak tüketiliyor. İkinci ürün ise yaş olarak tüketildiği gibi kurutmalık ve reçellik olarak da değerlendiriliyor” dedi.
Rekoltenin bu yıl gelen olarak düşük olduğunu ancak talebin yüksek olduğunu belirten Çetin, "İlk hasatta kilogram fiyatı 350 liraya kadar çıktı. Ürün çoğalınca 50 liraya kadar düştü. Şimdi ürün azaldı, talep ise devam ediyor. Bu nedenle fiyat yeniden 200-250 lira seviyelerine yükseldi. Gaziantep'ten, Kayseri'den bile sipariş alıyoruz. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.
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