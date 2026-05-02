Dünyanın yaşayan en eski kenti. Havalar ısınınca turist yağdı

Şanlıurfa şehir merkezinde yer alan Balıklıgöl platosu, sadece bir doğal güzellik değil, aynı zamanda üç ilahi din için de büyük önem taşıyan bir manevi merkez.

Rivayete göre; devrin zalim hükümdarı Nemrut tarafından kaleden ateşe atılan Hz. İbrahim, Allah’ın "Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet ol" emriyle mucizevi bir şekilde kurtulmuştur. O esnada harlı ateşin suya, odunların ise balıklara dönüştüğüne inanılmaktadır.