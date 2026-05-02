Dünyanın yaşayan en eski kenti. Havalar ısınınca turist yağdı
02.05.2026 14:40
AA
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'de, ilkbaharda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Şanlıurfa'da bahar havasını ve hafta sonu tatilini fırsat bilenler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli yere sahip tarihi mekanı ziyaret ediyor.
Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamda dua ediyor.
Dünyanın "yaşayan en eski kenti" unvanına sahip Şanlıurfa’da, inanç turizminin simgesi olan Balıklıgöl (Halil-ür Rahman), her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.
Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı yer olarak bilinen bu kutsal mekan, hem efsaneleriyle hem de büyüleyici mimarisiyle zamana meydan okuyor.
Şanlıurfa şehir merkezinde yer alan Balıklıgöl platosu, sadece bir doğal güzellik değil, aynı zamanda üç ilahi din için de büyük önem taşıyan bir manevi merkez.
Rivayete göre; devrin zalim hükümdarı Nemrut tarafından kaleden ateşe atılan Hz. İbrahim, Allah’ın "Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet ol" emriyle mucizevi bir şekilde kurtulmuştur. O esnada harlı ateşin suya, odunların ise balıklara dönüştüğüne inanılmaktadır.
