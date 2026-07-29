Duran kalbi iki kez çalıştırılmıştı. Şeyda'dan acı haber geldi
29.07.2026 11:24
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında üç yakınını kaybettiği kazada yaralanan ve duran kalbi iki kez çalıştırılan Şeyda Acar da yaşamını yitirdi.
Bursa'da üç yakınını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan ve kalbi iki kez duran 12 yaşındaki Şeyda Acar, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 25 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında, Karacabey ilçesindeki Seyranköy Köprüsü altında meydana geldi.
Mustafakemalpaşa'dan Bursa'ya giden 07 NM 933 plakalı otomobil, sürücüsü Begüm Şevval Usta'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karacabey ilçesindeki Seyranköy Köprüsü'nün altındaki beton duvara çarptı.
Sürücü Usta ile otomobilde bulunan dedesi Nurettin Acar ve anneannesi Müzeyyen Acar yaşamını yitirdi, Filiz Acar Usta ile yeğeni Şeyda Acar da yaralandı.
ÜÇ GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, itfaiyeciler tarafından çıkarılırken, kalbi duran Şeyda Acar'a o sırada yoldan geçerken kazayı görüp duran doktor müdahale etti.
Ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda bir kez daha duran kalbi çalıştırılan Şeyda Acar, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde üç gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada babaannesi, dedesi ve kuzenini kaybeden Acar’ın, Nilüfer ilçesinde Vahide Aktuğ Ortaokulu öğrencisi olduğu ve altıncı sınıfa geçtiği öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü küçük çocuğun ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı.
Şeyda Acar’ın cenazesi, öğretmenlerinin de katıldığı cenaze töreninin ardından Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.