Duran kalbi iki kez çalıştırılmıştı. Şeyda'dan acı haber geldi

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, itfaiyeciler tarafından çıkarılırken, kalbi duran Şeyda Acar'a o sırada yoldan geçerken kazayı görüp duran doktor müdahale etti.

Ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda bir kez daha duran kalbi çalıştırılan Şeyda Acar, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde üç gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.