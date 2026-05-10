Eber kıyısında yetişen endemik bitki. 700 bin TL cezası var

Eber Gölü Yaşasın Derneği Başkanı Önder Çiftçi, Eber sarısı çiçeğinin yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren bir tür olduğunu söyledi. Çiftçi, "Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip. İçeriğindeki antioksidan ve antibiyotik maddeler sayesinde ilaç sanayinde de kullanılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan Eber sarısını koparana 700 bin TL, yetiştiği çevresine ve toprağına zarar verene ise 3,5 milyon TL ceza uygulanacak" dedi.