Ecrin mucize kurtuluşunun ardından balonlarla karşılandı. "İyilikler bana kanat oldu"

El Ele İyilik Kanatları Derneği Başkanı baba Hakan Harput Karaca ise kızının ameliyatının başarılı geçtiğini ve durumunun çok iyi olduğunu söyleyerek, "Bundan sonraki tedavi süreci evde devam edecek. Şu an kızımı eve getirdik. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde biz 5 ay Hatay’da kaldık. Adana’ya döndüğümüzde, 'El Ele İyilik Kanatları' adıyla arkadaşlarımızla birlikte bir dernek kurduk. Gönüllü olarak birçok çocuğa yardım ediyorduk. Yaşadığımız bu olayın ardından arkadaşlarım beni arayarak, 'Senin çocuğunu oradan indiren İyilik Kanatları oldu' dediler. Gerçekten öyle oldu. Hamdolsun, Rabb'im yaptığımız iyilikleri karşılıksız bırakmadı. Bu iyiliğin gücüdür. Bu anlamda sosyal medyadan da çok sayıda mesaj aldım, insanların gönül gözünü açtığımıza da inanıyorum." dedi.