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Edirne'de sanayi sitesindeki tamirhanede patlama. 1'i ağır 2 yaralı

03.09.2026 13:03

DHA

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Edirne'deki bir otomobil tamirhanesinde LPG tankına bakım yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edirne'de sanayi sitesindeki tamirhanede patlama. 1'i ağır 2 yaralı
DHA

Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. İş yeri sahibi E.Ç. ile çalışanı D.D., LPG tankına bakım yaptıkları sırada patlama oldu.

Edirne'de sanayi sitesindeki tamirhanede patlama. 1'i ağır 2 yaralı 1
DHA

Patlamada E.Ç. ile D.D. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Edirne'de sanayi sitesindeki tamirhanede patlama. 1'i ağır 2 yaralı 2
DHA

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan E.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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