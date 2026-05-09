Edirne'deki kilisede gerilim. Dil tartışması büyüdü, ayin iptal edildi

Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Bulgar cemaatinin "Sveti Georgi Bayramı"nı kutlamak amacıyla Edirne'ye geldiğini söyledi.

Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios'un Bulgarca ayin yapılamayacağını kendilerine ilettiğini öne süren Yotef, gönderilen Yunan rahiplerin ayini gerçekleştirmesini kabul etmediklerini belirtti.

Yotef, "Burası Bulgar kilisesi. Biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Bundan sonra Bulgarca ayin yapılana kadar kiliseyi (ayinlere) kapatıyoruz." dedi.

Vakfın yönetim kurulunun tavrının net olduğunu ifade eden Yotef, Bulgarca ayin yapılıncaya kadar Edirne'deki iki Bulgar Ortodoks kilisesinde ayin yapılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.