Edirne'ye Kakava akını: Otellerde yer kalmadı
28.04.2026 10:05
DHA
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesinde şehir hareketlendi. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ortak girişimleriyle 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesinde, Edirne'de konaklama sektöründe hareketlilik sürüyor.
Kentte 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak, halk arasında Bahar Bayramı olarak da bilinen organizasyon öncesi, otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Organizasyon kapsamında Edirne sokaklarında vatandaşlar geleneksel kıyafet giyip davul zurna eşliğinde halkı şenliğe davet etmeye başladı.
Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, Edirne'nin yeniden 5-6 Mayıs tarihleri arasında şenliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, "Bu sene de büyük bir yoğunlukla kutlanacak. Baharın gelişiyle, havaların düzelmesiyle büyük bir şenlik havasında geçeceğinden eminiz." dedi.
Şehirdeki otellerin dolduğunu söyleyen Balta, "Türkiye Otelciler Birliği'nin tahmin ettiğine göre yaklaşık 60 bin civarında misafir bekliyoruz. Hafta sonu olsaydı bu 100 binleri geçerdi. Yoğun bir iki gün geçireceğimizi tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
ODA FİYATLARI 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Kentteki konaklama tesislerinde, oda fiyatlarının da yüksek olmadığının söyleyen Balta, "2 bin lirayla 6 bin lira arasında değişen fiyatlarda odalar var ama şu an itibarıyla satışlar bitti zaten" diye konuştu.
