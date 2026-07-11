Ehliyetine el kondu, polise öfke kustu: "Şimdi kırdıracaksın bana"
11.07.2026 10:29
Eskişehir'de eşine ait elektrikli motosikleti plakasız ve kasksız şekilde kullanan sürücünün ehliyetin el kondu ve aracı bağlandı. Öfkeli sürücü, trafik polislerine tepki gösterdi.
Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde motosiklet ve elektrikli motosikletlere yönelik trafik denetimi yapıldı.
Plaka takmadığı elektrikli motosikleti ile denetime giren kasksız sürücü Ümit Ç. (27), trafik ekiplerince durduruldu.
MOTOSİKLETİ BAĞLANDI, EHLİYETİNE EL KONULDU
Ümit Ç.'nin eşine ait olduğu tespit edilen motosiklet bir aylığına bağlandı. Ayrıca, şüphelinin ehliyetine bir ay el konuldu ve 46 bin TL ceza yazıldı.
Polis ekiplerine tepki gösteren Ümit Ç., alkollü yakalanmadığını savunup "Çoğu elektriklinin zaten plakası yok. Çoluk çocuk sürüyor bunu." dedi.
Ehliyetinin alınmasına da tepki gösteren öfkeli sürücü, "Ben yine araba süreceğim ki, bilseydim kaçardım. Motosiklet zaten 30 bin TL. Vallahi şimdi kırdıracaksın, döktüreceksin bana." diye konuştu.
"TRAFİĞE ÇIKIYORSAN BUNLARI BİLECEKSİN"
Ümit Ç.'ye durumu anlatan trafik polisi ise "Plakasızlık kanununda, bir ay araç bağlanır, bir ay ehliyetine el konulur. Senin yaptığın tescilli aracı plakasız kullanmak. Trafiğe çıkıyorsan bunları bileceksin. Tescil almayanı bağlıyoruz, böyle alıp takmayanı bağlıyoruz. Bir de ehliyetsiz sürersen 200 bin TL cezası var. Yani ehliyetin içerideyken bir daha yakalandığında 200 bin TL cezası var." ifadelerini kullandı.
Bağlanan motosikletinin bagajındaki eşyalarını toplayan Ümit Ç., denetimin yapıldığı noktanın birkaç adım ötesinde bulunan taksiye binerek yoluna devam etti.
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