Ehliyetine el kondu, polise öfke kustu: "Şimdi kırdıracaksın bana"

Ümit Ç.'ye durumu anlatan trafik polisi ise "Plakasızlık kanununda, bir ay araç bağlanır, bir ay ehliyetine el konulur. Senin yaptığın tescilli aracı plakasız kullanmak. Trafiğe çıkıyorsan bunları bileceksin. Tescil almayanı bağlıyoruz, böyle alıp takmayanı bağlıyoruz. Bir de ehliyetsiz sürersen 200 bin TL cezası var. Yani ehliyetin içerideyken bir daha yakalandığında 200 bin TL cezası var." ifadelerini kullandı.