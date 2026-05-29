Ehliyetsiz ve alkollü sürücü önce pazarlık yaptı sonra cezaları toplayamadı
29.05.2026 11:14
Burdur'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 315 bin lira ceza kesildi. Polislerle pazarlık yapan şüpheli, uzun süre yazılan cezaları arkadaşlarıyla hesaplamaya çalıştı.
Burdur-Antalya kara yolu Antalya Kavşağı'nda gece saatlerinde Mustafa G.'nin kullandığı otomobil polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Otomobil, ekipler tarafından kısa süre sonra Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi üzerinde durduruldu.
ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI
Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Ayrıca, sürücünün ehliyetinin olmadığı da belirlendi.
Sürücüye ve araç sahibine toplamda 315 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobil iki ay süreyle trafikten men edildi.
PAZARLIK YAPMAYA ÇALIŞTI
Polis ekipleri tarafından yazılan ceza öncesinde pazarlık yapmaya çalışan alkollü sürücü, yazılan cezaların ardından da uzun süre yanında bulunan arkadaşı ile cezaları toplamaya çalıştı.
