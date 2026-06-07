Ekim başladı, çok sayıda ailenin geçim kaynağı. 90 gün sonra toplanacak, dönüm başına 450 kilo bekleniyor

Adilcevaz ilçesine bağlı olan ve tarımsal üretimiyle öne çıkan Aydınlar beldesinde fasulye üretimi, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de çok sayıda ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. Üreticiler, sezon sonunda kaliteli ve yüksek verimli bir hasat elde etmeyi umut ediyor.